Koronavirüsle mücadele kapsamında il ziyaretleri gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün de Adana'daydı. Önce valilik, ardından da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Koca, daha sonra Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinin değerlendirme toplantılarını gerçekleştirdi. Ardından basın toplantısı düzenleyen Koca, şu önemli açıklamalarda bulundu:Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Ülke genelinde vaka sayılarının ve sağlık kuruluşlarımızdaki yükün giderek azaldığını hepimiz görüyoruz ancak bu iyi gidiş, bizi asla rehavete sürüklememeli.Devletimiz bu mücadeleyi büyük başarıyla yürütmekte. Bu yıl hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapıldı. 510 bin kişi yoğun bakımda tedavi gördü. Salgına rağmen, tedavi hizmetlerimizde aksama yaşanmadı.Türkiye genelindeki yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 31. Filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır.13 aşı adayı çalışması söz konusu. Bu aşıların bir kısmı virülansı azaltılmış aşılardır. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydettiğini söylemiştim. Bu 5 aşıdan 3'ünün erken dönemde insan çalışmalarının başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. Deneklerin 5 günlük karantinaya alım dönemi olacak. 2 ve 2 ile 40 kişi olmak üzere toplam 44 kişi. Muhtemelen 2 hafta sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı.Vakanın azalmadığı, İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.SAĞLIK Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, bin 629 kişiye hastalık tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1398 oldu. Bin 402 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 291 bin 754'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.