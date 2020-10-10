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'da feci : 1 ölü

- karayolunda seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 10.10.2020 10:53 ABONE OL
Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre kaza, Akçakale Ceylanpınar yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde devam eden İsmail Korkmaz yönetimindeki henüz plakası öğrenilmeyen otomobil gece geç saatlerinde önünde seyir halde devam eden tıra arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü İsmail Korkmaz hayatını olay yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cansız bedeni Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken kazada araç motoru ise yola savruldu. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü
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