Sarhoş edip tuzağına düşürdü! Şantajla istismar edilen genç kızı annesi kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda arkadaşları ile birlikte eğlenen 17 yaşındaki genç kız aynı mekanda Hamdi C., isimli bir genç ile tanıştı. İkili akşam saatlerine kadar mekânda oturup alkol aldı. 17 yaşındaki M.Y., iddiaya göre aldığı alkol nedeniyle bilincini kaybetmişti. Hamdi C., isimli genç ise küçük kızın bu durumundan faydalanarak Gaziosmanpaşa'daki ikametine götürerek burada cinsel saldırıda bulundu. Ertesi gün kendisine geldiğinde başına gelen olayı fark eden küçük kız olayın şoku ile evden çıkmak istediğindeyse H.C., küçük kızın evden çıkmasını engellemek için kapıyı kilitledi.

ŞANTAJLA İSTİSMARA DEVAM ETTİ

Bir müddet sonra evden çıkmayı başaran M.Y., evine gitti. İddiaya göre küçük kızı H.C., aramaya devam edip şantaj yapmaya başladı. Ailesinin duyacağı korkusu ile H.C.'nin şantajlarına devam eden küçük kız defalarca istismara maruz kaldı.

ANNESİNE ANLATINCA ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Bir gün H.C.'nin zorla eve götürdüğü M.Y., eve döndüğünde anne B.Y.'ye yaşadıklarını anlattı. Kızının anlattıkları karşısında şoke olan annesi karakola giderek sapıktan şikâyetçi oldu. Emniyet güçleri şikâyet üzerine ifadesinin alındığı H.C., yaşadıkları cinsel birlikteliğin rıza dahilinde gerçekleştiğini iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı H.C.'nin kız çocuğuna karşı cinsel istismar ve hürriyeti yoksun kılma suçlarını işlediğini ileri sürerek fezleke düzenledi. İddianame düzenlenmek üzere dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

