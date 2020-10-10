Sarılamayınca depresyon arttı

HER yıl 10 Ekim 'Dünya Ruh Sağlığı Günü' olarak kutlanıyor. Kovid -19'dan korunmaya çalışırken, ruh sağlığımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Kovid-19 depresyonunun sonbahar depresyonunun yerini aldığını belirterek şunları söyledi: "Aşıyı bulsak da koronavirüsün yarattığı tahribatın etkisi bir yıl daha devam edecek. Koronavirüs bulaşma riski ile tokalaşmayı, sarılmayı, öpmeyi unutturdu. Bu da aşk hormonu olarak bilinen oksitosin hormonunun salgılanmasını durdurdu" dedi.