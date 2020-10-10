Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Ekim 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

10 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaralar şu şekilde;

37-42-43-62-77-87 joker 59

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR VE NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.