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Son dakika: Adliye önünde yığıldı kaldı! Yürek yakan feryat: Hüseyin'imi getirin bana...

Son dakika haberi: 'da 6 yerinden bıçaklanarak katledilen ve cesedi boş bir arazide bulunan Hüseyin Nasrullah Çelik'in annesi duruşma sonrası yığıldı kaldı. Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 16:35 ABONE OL
Son dakika: Adliye önünde yığıldı kaldı! Yürek yakan feryat: Hüseyin'imi getirin bana...

'da 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen ve cesedi boş araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in davasıyla ilgili duruşma sonrası Anne Saliha Tunç'un feryadı yürekleri dağladı.

Son dakika: Adliye önünde yığıldı kaldı! Yürek yakan feryat: Hüseyin'imi getirin bana...

Edinilen bilgilere göre, 30 Temmuz 2019'da evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13), 2 Ağustos 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Ç., Antalya'da operasyonla yakalanmıştı.

Son dakika: Adliye önünde yığıldı kaldı! Yürek yakan feryat: Hüseyin'imi getirin bana...

Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 3. duruşması görüldü. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdurrahman Murat Ç., güvenlik nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Adıyaman Adliyesinde görülen duruşma mahkeme karıyla 19 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Son dakika: Adliye önünde yığıldı kaldı! Yürek yakan feryat: Hüseyin'imi getirin bana...

Duruşma sonrası fenalaşan Hüseyin Nasrullah Çelik'in Annesi Saliha Tunç, adliye bahçesinde baygınlık geçirdi. Anne Saliha Tunç'a, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Adliye bahçesinde feryat eden Anne Saliha Tunç, 'Hüseyin'imi getirin bana' diye bağırdı. Anne Tunç'un feryadı yürekleri dağladı. Anne Saliha Tunç, daha sonra yakınları tarafından alınarak Adliyesinden götürüldü.

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Son dakika: Adliye önünde yığıldı kaldı! Yürek yakan feryat: Hüseyin'imi getirin bana...
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