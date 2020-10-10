Son dakika: Adliye önünde yığıldı kaldı! Yürek yakan feryat: Hüseyin'imi getirin bana...

Duruşma sonrası fenalaşan Hüseyin Nasrullah Çelik'in Annesi Saliha Tunç, adliye bahçesinde baygınlık geçirdi. Anne Saliha Tunç'a, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Adliye bahçesinde feryat eden Anne Saliha Tunç, 'Hüseyin'imi getirin bana' diye bağırdı. Anne Tunç'un feryadı yürekleri dağladı. Anne Saliha Tunç, daha sonra yakınları tarafından alınarak Adıyaman Adliyesinden götürüldü.