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: 'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne daldı: Çok sayıda yaralı var...

'dan gelen haberine göre; Altındağ'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri yönelndirildi. Yaralıların hastaneye sevki sürüyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 10:01 Son Güncelleme: 10.10.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne daldı: Çok sayıda yaralı var...

Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Son dakika! Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı | Video

Kaza sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı.

Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne daldı: Çok sayıda yaralı var...
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