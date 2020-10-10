SON DAKİKA: Çorum'da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı ve hayatını kaybetti! Annesi ve sevgilisi tutuklandı...

Çorum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi. Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y...

Son dakika! Çorum'da cinsel istismar nedeniyle ölen 3 yaşındaki çocuğun annesi ve sevgilisinin ifadeleri ortaya çıktı | Video