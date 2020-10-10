Son dakika: Dehşeti yaşadılar! Boğazları düğümlenerek anlattılar: Gözlerimin önünde yandı, hiçbir şey yapamadım

Naz, aracını kurtarmak için ofise anahtarı almak üzere geri yöneldiğini, can havliyle otomobilini yangından kurtardığını belirterek, "Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgarın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı." dedi.

Yangında, Belen ilçesindeki gıda ve temizlik deposu yanan toptancı Ayhan Sabancı da bir patlama sesi duyduğunu ve ardından yangın çıktığını belirtti.