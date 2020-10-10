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Son dakika haberi: Çankıra'da ! Çankırı Çerkes depremi detayları ve ile Kandilli son depremler listesi

tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Çankırı’nın Çerkes ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin şiddeti ile birlikte oluşan sarsıntı Çankırı’nın Güzelyurt, Hacılar, Yalınözü, Saçak köylerinde hissedildi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanan deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu. İşte ve AFAD verilerine göre merkez üssü Çankırı’nın Çerkes ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:12 Son Güncelleme: 10.10.2020 15:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Çankıra'da deprem! Çankırı Çerkes depremi detayları ve AFAD ile Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirtti. İşte Çankırı'da meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇANKIRI'NIN ÇERKES İLÇESİNDE DEPREM!

Son dakika haberine göre; Çankırı'da 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkes ilçesi olan depremin saati ise 14:46 olarak belirtildi.

ÇANKIRI DEPREMİ DETAYLARI

AFAD tarafından Çankırı'da saatler 14:46'yı gösterdiğinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar paylaşıldı. AFAD deprem detay sayfasında yer alan verilere göre söz konusu depremin Çankırı'nın Çerkes ilçesinde meydana geldiği görülürken şiddet ve derinlik bilgileri de kamuoyu ile paylaşıldı.

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Son dakika haberi: Çankıra'da deprem! Çankırı Çerkes depremi detayları ve AFAD ile Kandilli son depremler listesi
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