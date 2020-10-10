Son dakika haberi: Çankıra'da deprem! Çankırı Çerkes depremi detayları ve AFAD ile Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirtti. İşte Çankırı'da meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

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ÇANKIRI'NIN ÇERKES İLÇESİNDE DEPREM!

Son dakika haberine göre; Çankırı'da 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkes ilçesi olan depremin saati ise 14:46 olarak belirtildi.

ÇANKIRI DEPREMİ DETAYLARI

AFAD tarafından Çankırı'da saatler 14:46'yı gösterdiğinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar paylaşıldı. AFAD deprem detay sayfasında yer alan verilere göre söz konusu depremin Çankırı'nın Çerkes ilçesinde meydana geldiği görülürken şiddet ve derinlik bilgileri de kamuoyu ile paylaşıldı.