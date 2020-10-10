Son Dakika Haberi: Corona virüse yakalanan doktor hastalığı göz yaşları içerisinde anlattı! "Anne ölmeni istemiyorum"

Corona virüsü ile mücadelede kritik bir görev yapan Dr. Serap Satış da hastalığa yakalandı. Hastanede görev başındayken aniden ateşinin yükselmesi ve eve gittiğinde baş ağrısı ile birlikte etkisini gösteren halsizlik sonrası test olduğunu söyledi. Corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan doktor, o günlerde yaşadıklarını ve hastalığın etkilerini gözyaşları içerisinde anlattı.

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Satış, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını söyledi.Testin pozitif çıkmasıyla zorlu sürecin başladığını ifade eden Satış, şöyle konuştu: