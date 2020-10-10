Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

"NE YAPTIYSA O YAPTI ZATEN"



Veli Ünder, adliyeye sevk edileceği sırada cinayeti işlediği yönünde itirafının sorulması üzerine konuşmak istemediğini söyledi. Ardından Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten'in kendisine sorulması üzerine zanlı, "Ne yaptıysa o yaptı zaten" ifadesini kullandı. Zanlı, adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin emniyette, Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda susma hakkını kullandığını, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı bildirildi.



