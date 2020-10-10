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haberi: cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

'da tarafından öldürülen cinayetiyle ilgili tüyler ürperten haberi geldi. Duygu Çelikten'in cenazesini katil zanlısı Ünder tarafından verilen 10 bin TL karşılığında gömdükleri ileri sürülen iki kardeş evlerinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve terazi ele geçirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 16:38 Son Güncelleme: 10.10.2020 16:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

'da öldürülen ile ilgili haberi geldi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül'de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu , annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten'in cesedini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi.

Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

17 saatlik sorgusu tamamlandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çelikten'in katil zanlısı olduğu ileri sürülen 'i her yerde arayan polisi, zanlıyı Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya'ya getirdi. Zanlı Veli Ünder, 17 saatlik sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

"NE YAPTIYSA O YAPTI ZATEN"

, adliyeye sevk edileceği sırada cinayeti işlediği yönünde itirafının sorulması üzerine konuşmak istemediğini söyledi. Ardından 'in annesi Leyla Çelikten'in kendisine sorulması üzerine zanlı, "Ne yaptıysa o yaptı zaten" ifadesini kullandı. Zanlı, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin emniyette, Cumhuriyet Başsavcılığında ve Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusunda susma hakkını kullandığını, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı bildirildi.

Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri Polis 'e yardım ettiğini belirlediği uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen iki kardeşi de yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, 'in, ormanlık alana götürüp öldürdüğü Çelikten'in cesedi gömmesi için 10 bin TL karşılığında S.Ö ve D.Ö kardeşleri tuttuğunu belirledi.

Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...

Ekipler firar olan iki kardeşi evinlerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve terazi ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi: Duygu Çelikten cinayetinde tüyler ürperten detay! 10 bin TL karşılığında...
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