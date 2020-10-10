Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

Elemanda ona vurmaya çalıştı bende ona ayırmaya çalıştım. Sonra da bize vurmaya başladı. Çünkü sarhoştular kavgada yere düştüler, düşünce de kan geldi. Sonrasında telefon açtılar ve 15-20 kişi geldiler. Bizde çevremizi aradık, onlar geldi bize saldırdılar ve mekanımıza zarar verdiler. Tüm bunlar yaşanırken da hırsızlık olayı oldu.