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Son dakika: ’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

Son dakika haberi... Şişli’de alkollü bir şahıs, tekel bayii önünde duran çalışana henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine çıkan olayda adam toplayan taraflar, bayiinin önünde meydan kavgasına tutuştu. Kavga esnasında ise kasadan yaklaşık 20 bin lira para çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 13:41 ABONE OL
Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 00.20 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir tekel bayiinin önünde duran çalışana alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

Neye uğradığını şaşıran çalışanın karşılık vermesi üzerine kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle alkollü şahıs uzaklaştırıldı ancak uzaktan tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine tekrardan tekel bayiine saldıran alkollü şahıslar, çalışanlar tarafından püskürtüldü.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

TEKEL BAYİİ ÖNÜNDE MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Bunun üzerine alkollü şahıslar, cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak adam topladı. Bayii çalışanlarının da yakınlarını çağırması üzerine toplanan kalabalık, tekrardan tekel bayiindekilere saldırdı.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

Karşı tarafında karşılık vermesiyle ortalığın bir anda karışıp savaş alanına döndüğü meydan kavgası meydana geldi. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

4 KİŞİ DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETTE BULUNDU

Olayın ardından şahıslar geldikleri bir araca binerek kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan işyeri sahibi Hikmet Aktürk ve beraberindeki 3 kişi ise hastaneye giderek darp raporu aldı.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

Raporun ardından emniyete giden 4 kişi, kendilerine saldıran şahıslar hakkında şikayette bulundu. Öte yandan olay esnasında ise bir şahıs kasadan yaklaşık 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

"15-20 KİŞİ GELİP SALDIRDILAR, KASADAN 20 BİN LİRA ÇALINDI"

Olay hakkında konuşan işyeri sahibi Hikmet Aktürk, "İki sarhoş aşağıdan bağırarak geliyordu. Elemanım dışarıdaydı, gelir gelmez ona saldırdılar.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

Elemanda ona vurmaya çalıştı bende ona ayırmaya çalıştım. Sonra da bize vurmaya başladı. Çünkü sarhoştular kavgada yere düştüler, düşünce de kan geldi. Sonrasında telefon açtılar ve 15-20 kişi geldiler. Bizde çevremizi aradık, onlar geldi bize saldırdılar ve mekanımıza zarar verdiler. Tüm bunlar yaşanırken da hırsızlık olayı oldu.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

Yaklaşık 20 bin lira paramız çalındı. Kavga ederken aynı anda da hırsızlık oldu. En sonunda arabaya binip kaçtılar. Polise şikayetçi olduk, aracın plakasını da verdik.

Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var

4 kişi de darp raporu aldık. Ben 20 senedir buradayım, ilk kez böyle bir olay yaşadım. Burası Şişli 'un göbeği" dedi.

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Son dakika: İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var
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