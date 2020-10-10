Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'nin yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 6 AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 9 adet el bombası, 4 el yapımı patlayıcı (EYP), 2 tabanca, 95 adet havan mühimmatı, 7 AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 5 güdümlü füze tetik tertibatı, bombaatar mekanizması, 1500 Doçka fişeği, 318 hafif silah fişeği, termal silah dürbünü, 3 hedef noktalayıcı, gece görüş dürbünü, kanas namlusu, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve EYP düzenekleri, 25 jelikan benzin, keskin nişancı kıyafeti, çok sayıda muhtelif tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.