SON DAKİKA HABERİ | Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü sonrasında komşulardan FLAŞ açıklama...

Mahalle muhtarı Halil Demir, "2 yıldır muhtarlık görevini yapıyorum, köyümüz küçük ve şirin bir köy, Ahmet bey tabi 3- 4 yıl oldu yayla mahallesine yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de bu evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı çok iyilerdi Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı fakir var mı diye, iyi insandı gelir giderdi. Bir hafta içerisinde gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum burada öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu filan çok iyiydi" dedi.

Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise "Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı burada yardımseverlerdi, garibanlara yardım eden birisiydi. Tanışma fırsatımız olmadı ama köyde hep duyuyorduk. Bayağı duydum hayırsever olduğunu, iyilik yaptığını. Birçok kişi, çok iyi birisi olduğunu söylüyordu. Komşular olarak çok üzgünüz. Burada ünlü birinin yaşaması ve yardımsever olması bizim için iyiydi, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

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