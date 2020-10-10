SON DAKİKA HABERİ | Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ölümü sonrasında komşulardan FLAŞ açıklama...

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın yaşadığı acı nedeniyle cenazeye gelemediği, ayakta durmakta zorlandığı ifade edildi. Başarılı reklamcı Serdar Oral'ın İstanbul'daki evinde ani rahatsızlık sonucu kalp krizi geçirdiği ifade edildi. Corona virüs nedeniyle cenazeye yirmi kişi katıldı. Bir dönem Muğla'ya yerleşen Özgü Namal & Serdar Oral çifti çocuklarının eğitimi nedeniyle İstanbul'a geri dönmüştü. Ünlü yapımcı Raci Şaşmaz da cenaze törenine katıldı ve uzun süre mezar başında bekledi...
SERDAL ORAL'IN ANİ ÖLÜMÜ KOMŞULARINI DA ÜZDÜ
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla köyünde yaşayan Serdal Oral'ın ani ölümü yakınlarının yanı sıra köydeki komşularında da büyük üzüntü yarattı. Köy muhtarı Halil Demir, "Yaklaşık 3 yıldır burada ikamet ediyorlardı, kimseye bir zararları yoktu. Köyde birçok fakire yardımları oldu" dedi. Kurtlar Vadisi adlı dizideki Elif Eylül karakteri ile ünlenen Özgü Namal'ın eşi Serdal Oral'ın ani ölümü Namal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayla Mahallesi'ndeki komşularında da büyük üzüntü yarattı.
Mahalle muhtarı Halil Demir, "2 yıldır muhtarlık görevini yapıyorum, köyümüz küçük ve şirin bir köy, Ahmet bey tabi 3- 4 yıl oldu yayla mahallesine yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de bu evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı çok iyilerdi Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı fakir var mı diye, iyi insandı gelir giderdi. Bir hafta içerisinde gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum burada öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu filan çok iyiydi" dedi.
Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise "Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı burada yardımseverlerdi, garibanlara yardım eden birisiydi. Tanışma fırsatımız olmadı ama köyde hep duyuyorduk. Bayağı duydum hayırsever olduğunu, iyilik yaptığını. Birçok kişi, çok iyi birisi olduğunu söylüyordu. Komşular olarak çok üzgünüz. Burada ünlü birinin yaşaması ve yardımsever olması bizim için iyiydi, mekanı cennet olsun" diye konuştu.
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ÇOCUKLARI İÇİN GERİ DÖNMÜŞLERDİ!
Namal ve Oral kısa bir süre önce ise çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndü. Kariyerine de kaldığı yerden devam kararı alan Namal, pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen iki filme "evet" demişti.
SERDAR ORAL KİMDİR?
Serdar Oral 30'lu yaşlarda olup reklamcılık sektöründe faaliyet gösteriyordu. 2013 yılında Özgü Namal'la aşk yaşamaya başlayan Oral, 2015 yılının nisan ayında oğlu Nefes'i kucağına aldı.
Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.
Özgü Namal ve eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz'de yaşıyordu. Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocukları bulunuyordu.
Serdar Oral geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.