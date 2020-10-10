Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde şok detay! Diri diri yakılmış olabilir

SAVUNMASI İFTİRA ÇIKTI

İddianamede ayrıca, Gültekin'in kendisine sürekli cep telefonuyla mesaj atıp eşine şikayet etmekle tehdit ettiğini söyleyen sanığın bu iddiasının doğru olmadığı dile getirildi. Sanık Avcı'nın iddiaları üzerine telefon ve sim kart üzerinde inceleme yapıldığı ve Gültekin tarafından Avcı'ya gönderilmiş herhangi bir mesaj kaydı olmadığı aktarıldı. Gültekin'in Avcı'ya çıplak görüntülerinin olduğu videoları gönderdiği iddiasının da aynı şekilde boşa çıktığı, Gültekin tarafından gönderilmiş herhangi bir video ve resim içeriği olmadığından, sanığın bu konulardaki savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.