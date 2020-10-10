Son dakika: Pınar Gültekin hakkında ahlaksız iftiralarda bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!

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: hakkında ahlaksız iftiralarda bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!

'da üniversite öğrencisi 'in öldürülmesine ilişkin savcılığın hazırladığı iddianamede, daha önce bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. İddianamede, Adli tıp raporuna göre katil zanlısı 'nın Pınar Gültekin'i yaşıyorken diri diri yakılmış olabileceği belirtildi. Gültekin'in, Avcı'yı sürekli eşine şikayet etmekle tehdit ettiği, çıplak görüntüleriyle şantaj yaptığı iddialarının da doğru olmadığı tespit edildi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:54 Son Güncelleme: 10.10.2020 15:56 ABONE OL
Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde şok detay! Diri diri yakılmış olabilir

'da üniversite öğrencisi 'in vahşi bir şekilde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede katil zanlısı 'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tüyler ürperten olaya ilişkin yeni bilgiler günyüzüne çıktı.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde şok detay! Diri diri yakılmış olabilir

ADLİ TIP'IN TESPİTİ

İddianamede, adli tıp raporuna göre kayıtlı bilgiler, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları, otopsisinde tiroit kartilajda kırık ve çevresinde kanama benzeri görünüm tespit edildiği belirtildi.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde şok detay! Diri diri yakılmış olabilir

Adli tıp raporunda, "Kişinin ölümünün boyuna basıya bağlı mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyuna bası eylemi sonrası kişi yaşıyorken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği" kaydedildi. Mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamadığı bildirildi.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde şok detay! Diri diri yakılmış olabilir

SAVUNMASI İFTİRA ÇIKTI

İddianamede ayrıca, Gültekin'in kendisine sürekli cep telefonuyla mesaj atıp eşine şikayet etmekle tehdit ettiğini söyleyen sanığın bu iddiasının doğru olmadığı dile getirildi. Sanık Avcı'nın iddiaları üzerine telefon ve sim kart üzerinde inceleme yapıldığı ve Gültekin tarafından Avcı'ya gönderilmiş herhangi bir mesaj kaydı olmadığı aktarıldı. Gültekin'in Avcı'ya çıplak görüntülerinin olduğu videoları gönderdiği iddiasının da aynı şekilde boşa çıktığı, Gültekin tarafından gönderilmiş herhangi bir video ve resim içeriği olmadığından, sanığın bu konulardaki savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

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Son dakika: Pınar Gültekin hakkında ahlaksız iftiralarda bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!
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