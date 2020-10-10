Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...

İDDİALARI REDDETTİ

B.Ç. ise "Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul'a götürmek istedik. Çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise 'Bu çocuğu götürmeyin, yolda çocuğu kaybedebilirsiniz' dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum" diyerek kendisini savundu.