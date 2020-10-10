Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...

: 'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...

! 'da kalp krizi geçirdiği söylenerek hastaneye getirilen 3 yaşındaki erkek çocuk R.E.Ş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, çcuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi ile polisleri arayarak bilgilendirdi. Polisler, şüpheli anne ve sevgilisini gözaltına aldı. Çocuğun annesi Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli kasten insan öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı ' suçlarından tutuklandı. 'nin konuştuğu iğrenç olayda anne ve sevgilisinin ifadeleri ortaya çıktı. İkisi de iddiaları reddetti ama ifadeleri çelişti. Çelişen ifadeler şüpheleri daha da artırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:36 Son Güncelleme: 10.10.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...

'da önceki gün rahatsızlanan 3 yaşındaki erkek çocuk R.E.Ş., annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli kasten insan öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı ' suçlarından tutuklandı.

Son dakika! Çorum'da cinsel istismar nedeniyle ölen 3 yaşındaki çocuğun annesi ve sevgilisinin ifadeleri ortaya çıktı | Video

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...

'KANAMASI OLSA GÖRÜRDÜM'

Olayla ilgili anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Anne Z.B.Y., oğlunun cinsel istismara uğramasının mümkün olmayacağını iddia ederek, "Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. İstanbul'da tedavi gördü. Oğlum öldüğü gün kabızdı. Ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. İstismar olayını kabul etmiyorum" dedi.

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...

İDDİALARI REDDETTİ

B.Ç. ise "Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul'a götürmek istedik. Çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise 'Bu çocuğu götürmeyin, yolda çocuğu kaybedebilirsiniz' dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum" diyerek kendisini savundu.

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...

KALBİNDEN AMELİYATLI

'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren ve cinsel istismara uğradığı değerlendirilen 3 yaşındaki R.E.Ş.'nin, sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğu ortaya çıktı. Kalp yetmezliği nedeniyle şubat ayında özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyat masraflarını, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner üstlenmişti. Ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan küçük çocuğu makamında ağırlayan Şahiner, hediyeler vermişti.

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...

ÇİFTTEN ŞÜPHELİ İFADE

İstismar bulgusu olsaydı kendisinin bunu fark edeceğini belirten anne Z.B.Y., ifadesinde "Koronavirüs nedeniyle ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlumu doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım" dedi. Annenin erkek arkadaşı B.Ç. ise ifadesinde, "Eve herhangi birileri girmiş olabilir" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı! İstismarı reddettiler ama ifadeleri çelişti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA