Türkiye, ABD’ye 110 milyon dolarlık koruyucu sağladı

ABD'NIN Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye'deki üreticilerin, ABD hükümet kurumları ve sağlık sektörü distribütörlerine, değeri 110 milyon doları aşan kişisel koruyucu ekipman sağladığı ifade edildi. Türkiye'nin tedarik zincirinde Çin'e alternatif getirdiğini söyleyen elçilik, bu hamlenin 100 milyar dolarlık ticaret hedefine yaklaştırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter mesajında sadece ABD'ye değil, NATO müttefiki ve dünyanın birçok ülkesine yardım edildiğini belirtti.