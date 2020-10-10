Türkiye’nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi açıldı

İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan çılışında konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı Haseki Hastanesi tarafından kullanılan 29 Mayıs Hastanesi binası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine tahsis edildi. Ayrı bir hastane ünitesi olarak 70 tekli oda, 11 ameliyathane, 7 tane yoğun bakım yatağı olan çok özel bir tesis. Burada göz ve kulak burun boğaz hastaları ayrı bir hizmet almış olacaklar" dedi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da "Kulak burun boğaz ve göz hastalıklarının seçilmesinin nedeni de birbirine yakın ameliyatlar olması. Vatandaşların burada ayrı bir özel hizmet almaları sağlanacak" dedi.