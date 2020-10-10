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Başkanı : “Bitkiler sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak”

Başkanı ; ’li ’nin çıkışı duvarlarındaki bitkilerin sökmesini eleştirdi: “Bu sökülen bitkiler trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı” “Bitkiler sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak”

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 17:47 Son Güncelleme: 10.10.2020 17:48 ABONE OL
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “Bitkiler sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı duvarlarındaki bitkileri sökmesini eleştirdi.

"BU BİTKİLER TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜ VE EGZOZ GAZINI EMMESİ İÇİN YAPILDI"

Hilmi Türkmen; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.


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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “Bitkiler sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak”
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