Yalova'da VOR antenlerine yıldırım isabet etti

Hava trafik hizmetlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kullanılan elektronik sistemlerden biri olan VOR cihazı, çok yüksek frekans bandında çalışıyor ve çok yönlü radyo seyrüsefer istikamet cihazı olarak biliniyor. Uçaklar bu cihazı kullanarak havalimanına iniş için yaklaşma yapıyor.

Yıldırım düşmesi sebebiye devre dışı kalan Yalova'daki VOR istasyonunda sinyal alan 10 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Anadolujet ve Pegasus'a ait iç ve dış hat seferi yapan uçaklar sorunsuz şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.