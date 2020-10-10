Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yüksekten düşen dağcıyı itfaiye kurtardı

Yüksekten düşen dağcıyı itfaiye kurtardı

Ballıkayalar mevkiinde serbest olarak tırmanış yapan dağcı Uğur K., yaklaşık 20 metre yükseklikten sert zemine düştü. Yaralanan dağcı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 10.10.2020 16:08 Son Güncelleme: 10.10.2020 16:13 ABONE OL
Yüksekten düşen dağcıyı itfaiye kurtardı

Kocaeli Gebze İlçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'na, tırmanış yapmak üzere gelen ve dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden yere düşen dağcı Uğur K, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

20 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte tırmanış yapan Uğur K. isimli vatandaş 20 metre yükseklikten düştü.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekiplerinin ortak bir operasyon gerçekleştirerek dağcıyı yaralı olarak kurtardı. Kayalık alanda ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan Uğur K., 1.5 km sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son dakika: Pınar Gültekin hakkında ahlaksız iftiralarda bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksekten düşen dağcıyı itfaiye kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA