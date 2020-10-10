Yüksekten düşen dağcıyı itfaiye kurtardı

Kocaeli Gebze İlçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'na, tırmanış yapmak üzere gelen ve dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden yere düşen dağcı Uğur K, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

20 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte tırmanış yapan Uğur K. isimli vatandaş 20 metre yükseklikten düştü.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekiplerinin ortak bir operasyon gerçekleştirerek dağcıyı yaralı olarak kurtardı. Kayalık alanda ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan Uğur K., 1.5 km sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.