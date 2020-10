Zihinsel engelli kıza istismarla suçlanıyordu! Evinde ölü bulundu

Olay 1 yıl önce yaşanmıştı. O dönem 19 yaşında olan E. Ş Ankara'dan Tokat'a babaannesiyle yazı geçirmek için tatile gitti. Aynı köyde yaşayan Günay M. isimli kişi kendinden 44 yaş küçük %50 zihinsel engelli kızı istismar etti iddiasıyla E.Ş. tarafından savcılığa şikayette bulunuldu.

OLAY KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Kızının garip tavırlarından ve psikolojik durumundan şüphelenen baba E.Ş., kızını psikoloğa götürdü. Genç kız gittiği psikoloğa tüm gerçekleri gözyaşları içinde anlattı. Baba E.Ş. geç kalmadan yüzde 50 zihinsel engelli kızını istismar ettiği iddia edilen 64 yaşındaki Günay M.'den şikayetçi oldu. Baba E.Ş.'in iddiasına göre şüpheli Günay M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pandemi sürecinde cezaevlerindeki tahliyelerden yararlanan 64 yaşındaki Günay M., geçtiğimiz aylarda tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Kendinden 44 yaş küçük %50 zihinsel engelli kızı istismar eden adam cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra tekrar Ankara'da yaşayan genç kıza komşusunun telefonundan ulaşarak "onu çok sevdiğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi"

64 yaşındaki adam Günay M., %50 zihinsel engelli kızı kaçırdı

26 Eylül tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve kendinden 44 yaş küçük %50 zihinsel engelli kızı istismar eden adam, gece saatlerinde engelli kızın kaldığı apartmanın önüne gelerek telefonla onu aradı ve aşağı inmesini söyledi. Gece saat 03:00 sularında Ankara Dikmen'deki evin önünden taksiye bindirerek engelli E.Ş'yi kaçırdı.

İstismar mağduru engelli kızın ifadesine göre, kaçırıldıktan sonra kendisine şüpheli Günay M. tarafından şikayetinden vazgeçmesi ve gönül rızası ile ilişki yaşadığı hususunda baskı uygulanmış ve genç kız bulununcaya kadar günlük kiralık evlerde birlikte kalmış.

BABASI KIZINI ARAMAK İÇİN ESRA EROL'DA PROGRAMINA KATILDI

Yüzde 50 zihinsel engelli kızı E.Ş'yi bir an önce bulmak isteyen baba E.Ş., geçtiğimiz hafta ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak, kızı E.Ş'nin 64 yaşındaki Günay M. tarafından kaçırıldığını söyledi.

ENGELLİ KIZI KISA SÜRE İÇERİSİNDE ESRA EROL BULDU

20 yaşındaki E.Ş kısa süre içinde programı arayarak 64 yaşındaki Günay M. tarafından kaçırılmadığını, onun yanında olmadığını iddia etti. Ancak kısa süre içinde gerçekler Esra Erol'da programında ortaya çıktı. Esra Erol'da programının takipçileri E.Ş'nin yayına bağlandığı sırada engelli kızı teşhis etmiş ve hiç zaman kaybetmeden telefonun kamerasına o anları an be an kaydetmişti. Görüntülerde elindeki kağıttan kendisine yazılan bilgileri okumaya çalışan mağdur kızın yanında 64 yaşında Günay M.'in olduğu ve o sırada telefonla konuşan kızı yönlendirdiği açıkça görülüyordu.

KORKUP, KAÇTI

Görüntülerin ertesi gün Esra erol'da programında yayınlandığını gören 64 yaşında ki adam, yüzde 50 zihinsel engelli kızı Ankara Kızılay'da yol kenarına bırakarak kayıplara karıştı. Telefonla program yetkililerini arayan yüzde 50 zihinsel engelli E.Ş yerini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi ve beni buradan alın dedi.

Esra Erol'da programının yetkilileri tarafından Ankara'da bırakıldığı yerden alınan genç kız İstanbul'a getirildi. 64 yaşındaki Günay M. ise telefonunu da kapatarak kayıplara karıştı.

Yüzde 50 zihinsel engelli E.Ş, 64 yaşındaki Günay M. tarafından kaçırıldığını ve bir çok defa kendisi tarafından istismar edildiğini söyledi.

Haber sabah saatlerinde geldi. İstismar iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve bu süreçte %50 zihinsel engelli mağdur kızı tekrar kaçıran 64 yaşındaki Günay M. Ankara'da yaşadığı evde ölü bulundu.