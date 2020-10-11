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1 yaşındaki Hazal, balkondan düşerek öldü!

'den gelen haber yürekleri dağladı. Annesi ekmek yapmak için apartmanın bahçesine inen 1 yaşındaki Hazal, 6 yaşındaki ağabeyi ile birlikte balkona çıktı. Minik Hazal, balkonda oyun oynadığı sırada kırık olan balkon camından yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanığı komşu Cafer Dal, yaptığı açıklamada "Balkonda olduğunu gördüm, koştum ama yetişemedim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 16:07 Son Güncelleme: 11.10.2020 16:08 ABONE OL
1 yaşındaki Hazal, balkondan düşerek öldü!

'de, 4'üncü kattaki evlerinin kırık olan balkon camından düşen 1 yaşındaki Hazal A., hayatını kaybetti.

1 yaşındaki Hazal, balkondan düşerek öldü!

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, anne Mihrican A. ekmek yapmak için apartmanın bahçesine indi.

1 yaşındaki Hazal, balkondan düşerek öldü!

Bu sırada evde bıraktığı Hazal ve 6 yaşındaki ağabeyi balkona çıktı. Hazal 4'üncü kattan kırık olan balkon camından beton zemine düştü.

1 yaşındaki Hazal, balkondan düşerek öldü!

Yakınları tarafından otomobille Şehir Hastanesi'ne götürülen Hazal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 yaşındaki Hazal, balkondan düşerek öldü!

'KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM'

Olayın görgü tanığı Cafer Dal, çocuğun balkondan düşeceğini anladığı için koştuğunu ancak yetişemediğini belirtti.

1 yaşındaki Hazal, balkondan düşerek öldü!

Cafer Dali "Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırmak isterken çocuk aşağıya düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler" dedi.

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1 yaşındaki Hazal, balkondan düşerek öldü!
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