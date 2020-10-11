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42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!

'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan trans birey 42 yaşındaki Halil Bertaç Aynacı, evinin kapısının açık kalmasından şüphelenen komşuları tarafından salondaki masaj masasının yanında çıplak vaziyette, hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Aynacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynacının vücudunda darp izine rastlanmazken tırnaklarının arasında kıl bulundu. Acı haberi alan bir arkadaşı ise binanın önünde gözyaşlarına boğuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 10:42 Son Güncelleme: 11.10.2020 11:11 ABONE OL
42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıl önce 5 katlı binanın giriş katına taşınan trans birey Halil Bertaç Aynacı, yalnız yaşamaya başladı.

42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!

Dün sabah saatlerinde Aynacı'nın ev kapısını açık gören komşuları, unuttuğunu düşünerek durumdan şüphelenmedi.

42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!

Ancak akşam saatlerinde kapının aynı şekilde açık olması üzerine bir komşusu Aynacı'ya seslendi. Bir karşılık gelmemesi üzerine komşular eve girdi.

42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!

'KILA RASTLANDI'

Aynacı'nın salonda bulunan masaj masasının yanında çıplak ve hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!

Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aynacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Aynacı'nın vücudunda darp izine rastlamazken, el tırnaklarının iç kısımlarında kıl olduğunu belirledi.

42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!

'ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜ'

Aynacı'nın ölüm haberini alan arkadaşı evinin önüne gelerek gözyaşı döktü.

42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!

Aynacı'nın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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42 yaşındaki şahıs, evinde çıplak halde ölü bulundu!
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