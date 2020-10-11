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Akçakale"de elektrik akımına kapılan genç öldü

’nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.10.2020 15:26 ABONE OL
Akçakalede elektrik akımına kapılan genç öldü

Şanlıurfa'da tarladan geçen elektrik teli bir 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Akçakale'nin kırsalında yer alan Yukarı Cinpolat Mahallesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Ahmet Doğan, tarladan geçen elektrik telini farketmedi. Tele farkında olmadan dokunan Doğan, elektrik akımına yakalandı.

Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak buradaki müdahaleler de Doğan'ı kurtaramadı. Akıma kapılan genç, yaşamını yitirdi.

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Akçakale"de elektrik akımına kapılan genç öldü
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