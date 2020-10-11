Anne ve babasını uyuşturucu için gasp etti

Seda Nur GÜNAYDIN / SABAH



Uyuşturucu bağımlısı genç adam krize girince annesi ve babasını yağmaladı. Olay İstanbul Kâğıthane'de meydana geldi. 39 yaşındaki Kaan D., uyuşturucu madde bağımlısıydı. Genç adam sık sık, annesinden ve babasından sürekli uyuşturucu almak için para istiyordu. İddiaya göre genç adam ailesinde para alamayınca şiddete başvuruyordu.

PARA VERMEYİNCE BABASINI DARP ETTİ



Yine bir gün uyuşturucu madde almak için ailesinden para isteyen genç adam anne ve babasından olumsuz cevap alınca öfkelenerek saldırmaya başladı. Babasını para vermesi için kollarından tutarak saldırmaya başlayan Kaan D.'nin saldırıları sonrası korkuya kapılan baba oğluna para vermek zorunda kaldı.

'BEN DEĞİL BABAM SALDIRDI'



Genç adam parayı alıp evden uzaklaşınca darp edilen baba polisi arayarak oğlu hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından emniyet güçleri saldırganı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Emniyette ifade veren uyuşturucu bağımlısı genç, 'Ben 22 yıldır uyuşturucu bağımlısıyım, bırakmak için defalarca hastanede tedavi oldum ancak bırakamadım. Ailemden uyuşturucu almak için para istediğim doğrudur ancak herhangi bir şiddet eğilimim bulunmamıştır. Babam çok agresif olduğu için bana saldırdı bu nedenle kendimi korudum.'

17 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Yaşlı çiftin şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma sonunda anne ve babasından uyuşturucu madde almak için zorla para alan Kaan D., hakkında 'Nitelikli Yağma' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.