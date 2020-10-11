Aşırı avlanma tekne batırdı

İstanbul'da Samatya Sahili açıklarında alabora olan teknede 2 balıkçı öldü. 11 balıkçı kurtarıldı. Önceki akşam balıkçılar, Beykoz'dan 13 metrelik 'Kumsal-55' adlı tekneyle dün denize açıldı. Samatya Sahili'ne bir deniz mili açıkta ağlarını denize attı. Bir süre sonra ağlarını çekmeye başlayan balıkçılar, tekneye 40 kasadan fazla yükleme yapınca tekne alabora oldu. Balıkçılar Hasan Candan ve Nedim Aktaş öldü. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'nin yardımıyla 11 balıkçı kurtarıldı. Kurtarılanlardan Abdullah Çelik, "Balık fazlaydı, tekne kaldırmadı" dedi. Ufuk Yar, "Balık çok olduğu için tekneyi devirdi" diye konuştu. Teknenin kamarasında 4 saat mahsur kaldıktan sonra dalgıçlar tarafından kurtarılan aşçı Cemal Tanman, "Uyuyordum. Kayık alabora olmuş. Saatlerce bekledikten sonra tüp takarak beni çıkardılar" dedi.