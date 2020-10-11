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Bağ ve bahçelerde tatlı telaş

’ın geleneksel lezzetlerinden pekmez sucuğunun yapımına başlandı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 11.10.2020 17:49 Son Güncelleme: 11.10.2020 17:53 ABONE OL
Bağ ve bahçelerde tatlı telaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz mahallesindeki bağ ve bahçelerde kışın vazgeçilmez tatlarından olan pekmez ve un sucuğunun tatlı telaşı yaşanıyor.



Yöre halkı tarafından hazırlanarak Türkiye'nin birçok noktasına satışı yapılan sucuk üzüm pekmezi ve cevizle hazırlanıyor. Büyük kazanlarda pişirilen pekmez ipe dizili cevizin karışımıyla ortaya sucuk çıkıyor. Sucuğun kilosunun 100 liraya kadar satılıyor.

Bertiz pekmezi ve sucuğunun öneminin üzümün kalitesinden kaynaklandığını belirten yöre halkı, "Bunun içindeki cevizin kaliteli işçilikle birleşmesiyle bu eşsiz lezzetin ortaya çıktığını söylüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bertiz yöresinin Başdevrişli mahallesinde yaptığı gezide sucuk yapan yöre halkıyla sohbet etti, sucuk yapımlarına yardım etti.

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Bağ ve bahçelerde tatlı telaş
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