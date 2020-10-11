Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde bataklığa saplanan köpek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Kocasinan İlçesi Molu Köyü yakınlarında bulunan şehir çöplüğüne yiyecek bulmak için gelen bir köpek buradaki bataklığa saplandı. Köpeği fark ederek kurtarmak isteyen vatandaşlar, alanın bataklık olması nedeniyle başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel bir düzenek kurarak çamura saplanan köpeğe ulaştı. İp üzerinde hareket eden sedyeye alınan köpek güvenli alana çekildi.

Yıkanarak temizlenen köpek daha sonra yeniden doğaya salındı.

Bataklıkta köpek kurtarma operasyonu