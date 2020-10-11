Bottarga tarifi ve malzemeleri: Masterchef Bottarga (Kefal havyarı) nasıl yapılır?

Tv8 ekranların yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılardan Bottarga yemeği yapılması istendi. İtalyan lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Yarışmacılar bu akşam Bottarga (Kefal havyarı) ile rekabet ederken en güzel yemekleri hazırlayan eleme potasından kurtuluyor. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef Bottarga nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Bottarga (Kefal havyarı) tarifi ve malzemeleri

BOTTARGA NASIL YAPILIR? BOTTARGA TARİFİ

İtalyan lezzetleri arasında yer alan ve Akdeniz çevresinde bolca üretilen Bottarga tarifi ve yapılışı şu şekilde,