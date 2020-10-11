Bottarga tarifi ve malzemeleri: Masterchef Bottarga (Kefal havyarı) nasıl yapılır?

Tv8 ekranların yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılardan Bottarga yemeği yapılması istendi. İtalyan lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Yarışmacılar bu akşam Bottarga (Kefal havyarı) ile rekabet ederken en güzel yemekleri hazırlayan eleme potasından kurtuluyor. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef Bottarga nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Bottarga (Kefal havyarı) tarifi ve malzemeleri
İtalyan lezzetleri arasında yer alan ve Akdeniz çevresinde bolca üretilen Bottarga tarifi ve yapılışı şu şekilde,
Dişi kefal balığı yumurtası
Tuz
Balmumu (dışı için)
Yumurtaların içinde bulunduğu kese çıkarılır.
Soğuk suda yıkanır ve yarım saat tuza yatırılır, tekrar yıkayıp kurutulur.
Sonrasında kesenin içindeki yumurtalar zedelenmeden 3 veya 4 defa tekrarlanarak tuza bulanır.
Keseler 2-3 gün güneş altında bekletilir.
Yumurtalar kahverengiye dönüştüğü zaman olmuş demektir.
Ardından sıcak balmumuna daldırılır ve üzerinde oluşan kabuğun donması beklenir.
Yenme işleminde ise dilimlenir ve çevresindeki balmumu kabuğunu temizlenir.