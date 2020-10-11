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Haberler Yaşam Haberleri Bottarga tarifi ve malzemeleri: Masterchef Bottarga (Kefal havyarı) nasıl yapılır?

tarifi ve malzemeleri: () nasıl yapılır?

Ekranların sevilen lezzet yarışması Masterchef’te bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Son dönemlerde ilgi çeken () tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, takımlardan İtalyan mutfağı menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. İtalyan mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle epey zorlayıcı olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? !

Giriş Tarihi: 11.10.2020 22:49 ABONE OL
Bottarga tarifi ve malzemeleri: Masterchef Bottarga Kefal havyarı nasıl yapılır?

Tv8 ekranların yayınlanan Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılardan yemeği yapılması istendi. İtalyan lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Yarışmacılar bu akşam Bottarga () ile rekabet ederken en güzel yemekleri hazırlayan eleme potasından kurtuluyor. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte Bottarga (Kefal havyarı) tarifi ve malzemeleri

BOTTARGA NASIL YAPILIR? BOTTARGA TARİFİ

İtalyan lezzetleri arasında yer alan ve Akdeniz çevresinde bolca üretilen ve yapılışı şu şekilde,

Bottarga tarifi ve malzemeleri: Masterchef Bottarga Kefal havyarı nasıl yapılır?

BOTTARGA TARİFİ NASIL YAPILIR?

BOTTARGA MALZEMELERİ

Dişi kefal balığı yumurtası

Tuz

Balmumu (dışı için)

Bottarga tarifi ve malzemeleri: Masterchef Bottarga Kefal havyarı nasıl yapılır?

BOTTARGA YAPILIŞI:

Yumurtaların içinde bulunduğu kese çıkarılır.

Soğuk suda yıkanır ve yarım saat tuza yatırılır, tekrar yıkayıp kurutulur.

Sonrasında kesenin içindeki yumurtalar zedelenmeden 3 veya 4 defa tekrarlanarak tuza bulanır.

Keseler 2-3 gün güneş altında bekletilir.

Yumurtalar kahverengiye dönüştüğü zaman olmuş demektir.

Ardından sıcak balmumuna daldırılır ve üzerinde oluşan kabuğun donması beklenir.

Yenme işleminde ise dilimlenir ve çevresindeki balmumu kabuğunu temizlenir.

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Bottarga tarifi ve malzemeleri: Masterchef Bottarga (Kefal havyarı) nasıl yapılır?
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