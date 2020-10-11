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Camiye geldi, ayakkabısını 'yenileyip' kaçtı!

'inin Melikgazi ilçesindekiki İmam-ı Azam Camii'de dün şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen şahıs, ayağındaki eski ayakkabı ile caminin girişine gelip burada bulunan yeni ayakkabıyı giyerek kayıplara karıştı. Polis, güvenlik kameralarına yakalanan o hırsızı arıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 15:47 Son Güncelleme: 11.10.2020 15:53 ABONE OL
Camiye geldi, ayakkabısını 'yenileyip' kaçtı!

Kayseri'de dün akşam İmam-ı Azam Camii'ne gelen kimliği belirsiz kişi, eski ayakkabısını çıkarıp yerine yeni bir ayakkabı giyerek buradan ayrıldı. Olay, caminin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

POLİS, AYAKKABI HIRSIZINI ARIYOR

Olay, dün akşam Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, cami cemaati namaza başladıktan sonra eski ayakkabısını buraya bırakıp yeni bir ayakkabı giydi. Daha sonra camiden ayrılan kişi, kayıplara karıştı. Polis, caminin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Camiye geldi, ayakkabısını 'yenileyip' kaçtı!
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