Çernobil’de kuş kadar kelebek

Ukrayna'nın Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervinde, ancak bir kuşla karşılaştırılabilecek büyüklükte, nadir bir kelebek türü bulundu. Rus Sputnik ajansının haberine göre Çernobil radyasyon ve ekolojik biyosfer rezervi uzmanları Facebook sayfalarından mavi kurdele kelebeğinin (Catocala fraxini) kendilerine doğru nasıl uçtuğunu paylaştı. Uzmanlar, bunun Ukrayna ve Avrupa'da yaşayan ve kanat boyunun 110 milimetreye kadar ulaşabildiği en büyük kelebek türlerinden biri olduğunu belirtti. Mavi kurdele kelebeğinin geceleri aktif olduğunu ve ışığa doğru uçtuğunu belirten uzmanlar, yağmurların durmasından hemen sonra kelebeği en sevdiği ağaç olan kavak ağacına bırakacaklarını kaydetti.