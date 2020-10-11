Demre'de insan iskeleti bulundu

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda, D-400 karayolu Demre- Finike bölümünün Beymelek Dalyanı üzerindeki kayalık alanda insan iskeleti olduğu, bunun biraz uzağında ise birkaç kemik ve kafatası bulunduğu bildirildi. İhbar sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri iskeletin bulunduğu alanı kontrol altına alarak, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de iskeleti alarak, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.



DNA TESTİ YAPILACAK



İskeletin, bir erkeğe ait olduğu ve en az bir yıl önce öldüğü değerlendirilirken, kafanın ana iskeletin biraz uzağında olduğu belirlendi. İskeletin üzerinde pantolon, gömlek ve kazak olduğu, renklerinin solduğu ve çürüdüğü tespit edildi. İlk tahminlerde öldürülerek buraya atılmış veya kayalıklardan düşmüş bir kişiye ait olabileceği değerlendirilen iskeletin 2,5 yıl önce Kumluca ilçesinde kaybolan 3 çocuk babası alzheimer hastası Avni Gür'e ait olabileceği değerlendiriliyor. Sadece kemikler kaldığı için iskeletin kime ait olduğu yapılacak DNA testinden sonra belli olacak.