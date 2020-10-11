Denizli'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 tutuklama

Dün Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Tokca mevkisinde arazisi bulunan Bayram (60) ve oğlu Selim İ. (20), operatör Mustafa T. (46) ile birlikte arazi düzenlemesi yapmaya başladı. Arazinin yakınında belli bir alanın sahibi olduğu iddia edilen Osman Ç. (46), karşı tarafla tartışmaya başladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çıkan kavgada Osman Ç. ve yakınları Aydın ile Hasan Ç. yanındaki tüfekle açtığı ateş sonucu operatör Mustafa T., Bayram ve oğlu Selim İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, operatör Mustafa T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve oğlu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI



Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından Osman, Aydın ve Hasan Ç. gözaltına alındı. Jandarma tarafından karakolda yapılan sorgulamanın ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şahıslar tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ceza evine sevk edilen şahısların olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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