Diyarbakır'daki şüpheli kadın ölümünde son dakika: Polis geniş çaplı araştırma başlattı

Son dakika haberler… Adule K. İsimli kadından bir süre haber alamayan ailesi 50 yaşındaki kadını bulmak adına inşaat halindeki evin üst katına çıktı. Aile bireyleri Adule K. İsimli kadını iple asılı halde bulunca hemen ekiplere haber verdi. Polis geniş çaplı inceleme başlatırken 50 yaşındaki kadının ölümüne şüpheli olarak bakılıyor…

CESEDİ TAVANA ASILI HALDE BULUNDU

Diyarbakır'da 50 yaşındaki bir kadın, inşaat halinde bulunan evinin üst katında tavana iple asılı halde bulundu. Olayı şüpheli bulan polis, geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde oturan aile bireyleri 50 yaşındaki Adule K.'den bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen aile bireyleri iddiaya göre inşaat halindeki evin üst katına çıktı. Aile üyeleri burada kadını iple tavana asılı halde buldu. Aile bireylerinin haber vermeleri üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Adule K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYA ŞÜPHELİ OLARAK BAKILIYOR

Kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayı şüpheli bulan polis evde inceleme yaptıktan sonara Adule K.'nin yakınlarını ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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