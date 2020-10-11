Doktorun hayali yarım kaldı

İzmir'de emekliliğine 4 gün kala koronovirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden doktor Mehmet Atilla Baran'ın (59) mühendis ağabeyi Argun Baran (62) SABAH'a konuştu. Baran, "En büyük hayali emekli olduktan sonra kızı Semin Bade ile birlikte dünyayı gezmekti. Çok iyi baba-kız ilişkileri vardı. Hayalini gerçekleştirmek kısmet olmadı" dedi. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde 1997'den beri görev yapan Dr. Mehmet Atilla Baran, hastanenin pandemi servisinde virüse karşı mücadele verirken, 26 Eylül'de koronavirüse yakalandı. Önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne yatışı yapılan Baran, 6'ncı gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi. Tedavisi süren Dr. Baran, 12 gün sonra hayatını kaybetti. İzmir'de tanınan ve çok sevilen bir acil servis doktoru olan Dr. Mehmet Atilla Baran için çalıştığı hastanede yas var. Baran önceki gün hastanede yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Baran, 24 yaşında Semin Bade isimli bir kız babasıydı.

'GEZMEYİ ÇOK SEVERDİ'





Mehmet Atilla Baran'ın mühendis olan 62 yaşındaki ağabeyi Argun Baran, içini SABAH'a döktü. Kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Argun Baran, "Gezmeyi seven bir insandı. Tüm dünyayı gezmek isterdi. En büyük hayali emekli olduktan sonra kızı Semin Bade ile dünyayı gezmekti. Kızı İskoçya'da Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okuyordu" dedi. Kardeşinin eşinden bir süre önce ayrıldığını anlatan Baran, "Mesleğini çok severek yapıyordu. Çok fedakâr bir insandı. Kimseyi kırmadan derdini izah etmeye çalışırdı. Basit bir şey için gelene bile 'Masrafa girme. Antibiyotik almana gerek yok' diyerek en uygun basit tedavi yöntemini uygulardı. Acil hekimi olduğu için hasta yoğunluğu fazlaydı" şeklinde konuştu.



'KRONİK ZATÜRRESİ VARDI'



Argun Baran, "Kardeşim koronavirüse yakalanmadan önce annemi bile ziyarete gitmezdi. Farkında olmadan koronavirüsü ona bulaştırmaktan korkardı. Yakalanıp farkına vardığında hastaneye yattı. Ancak maalesef hastalığı atlatamadı" dedi ve ekledi: "Kronik zatürresi vardı. Biraz kilosu vardı. Ancak dağcılık sporu yapıyordu. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edelim. Kurallara uyalım."

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