Dünya Kız Çocukları Günü anlamı, önemi ve tarihçesi: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır?

Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi bugün binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Tüm dünyada kutlanan bu anlamlı tarihte kadınların küçük yaştan itibaren cinsiyetleri gerekçesiyle maruz bırakıldığı eşitsizliğe farkındalık oluşturmak amaçlanırken öte yandan birçok kişi bugünün tarihini araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır? Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi nedir? İşte tüm detaylar…

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla bir süredir dünya genelinde 11 Ekim tarihinde kutlanan Kız çocukları günü, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her çocuğun değerli olduğu konusunda farkındalığı arttırmak üzere kutlanan bir gün olarak biliniyor…