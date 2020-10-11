Dünya Kız Çocukları Günü anlamı, önemi ve tarihçesi: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır?

Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi bugün binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Tüm dünyada kutlanan bu anlamlı tarihte kadınların küçük yaştan itibaren cinsiyetleri gerekçesiyle maruz bırakıldığı eşitsizliğe farkındalık oluşturmak amaçlanırken öte yandan birçok kişi bugünün tarihini araştırmaya başladı. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır? Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi nedir? İşte tüm detaylar…
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla bir süredir dünya genelinde 11 Ekim tarihinde kutlanan Kız çocukları günü, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her çocuğun değerli olduğu konusunda farkındalığı arttırmak üzere kutlanan bir gün olarak biliniyor…
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ TARİHİ
Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ
Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.
Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.
Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun