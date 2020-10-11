Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dünya Kız Çocukları Günü anlamı, önemi ve tarihçesi: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır?

Günü anlamı, önemi ve tarihçesi: Dünya ne zaman ortaya çıkmıştır?

Her yıl tarihinde tüm dünyada kutlanan günü bugün de vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında yer alıyor. Küresel bir sorun haline gelen ve kadınların cinsiyetleri dolayısıyla maruz kaldığı eşitsizlikle alakalı farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya başlayan bu anlamlı günde geleceğimiz kız çocuklarına bu tarih bir nevi armağan edilmiştir. Bu kapsamda bu günün anlam ve önemine ilişkin araştırmalar gerçekleştiriliyor. Peki, Dünya ne zaman ortaya çıkmıştır? Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi nedir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 14:38 Son Güncelleme: 11.10.2020 14:38 ABONE OL
Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır? 11 Ekim 2020 Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi nedir?

Günü anlam ve önemi bugün binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Tüm dünyada kutlanan bu anlamlı tarihte kadınların küçük yaştan itibaren cinsiyetleri gerekçesiyle maruz bırakıldığı eşitsizliğe farkındalık oluşturmak amaçlanırken öte yandan birçok kişi bugünün tarihini araştırmaya başladı. Peki, Dünya ne zaman ortaya çıkmıştır? Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi nedir? İşte tüm detaylar…

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla bir süredir dünya genelinde tarihinde kutlanan Kız çocukları günü, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her çocuğun değerli olduğu konusunda farkındalığı arttırmak üzere kutlanan bir gün olarak biliniyor…

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır? 11 Ekim 2020 Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi nedir?

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ TARİHİ

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından , " Günü" olarak ilan edildi.

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır? 11 Ekim 2020 Dünya Kız Çocukları Günü anlam ve önemi nedir?

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Bugün Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kız Çocukları Günü anlamı, önemi ve tarihçesi: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ortaya çıkmıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA