Emekli emniyet müdürü dualarla toprağa verildi

Hatay'dan şehirlerarası otobüsle Antalya'ya giden emekli Oğuz Oral Aydın (54), otobüs Serik'e geldiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan emekli emniyet müdürüne ilk müdahale otobüste yapıldı. Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aydın için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Okunan dua ve helallik alınmasının ardından Aydın'ın cenazesi, aralarında eşi ve oğlunun da bulunduğu meslektaşları tarafından omuzlara taşınarak Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.