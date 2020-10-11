Etrafındaki vaka sayısı bazı ülkelerden fazla

Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da ve yönetimin bağlantılı olduğu çevrede vaka sayısında hızlı bir artış gözleniyor. Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın yaptırdığı testin de pozitif çıkmasıyla Beyaz Saray bağlantılı enfekte sayısı 18'e ulaşırken, yönetim çevresindeki vaka artışının Tayvan, Vietnam ve Yeni Zelanda'nın toplam günlük vaka sayısından daha fazla olduğu belirtildi. Açıklanan verilere göre yaklaşık 24 milyon nüfuslu Tayvan ve 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda üçer, 98 milyon kişinin yaşadığı Vietnam'daysa bir yeni vaka bildirildi. Diğer taraftan aynı gün yaklaşık 70 milyon kişinin olduğu Tayland 10, 6 milyonluk Singapur da 11 yeni vaka rapor etti.