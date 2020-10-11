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kimdir, nereli? Fakir Baykurt kitapları ve eserleri nelerdir?

Türk edebiyatının unutulmaz yazarlarından hayatı, ölüm yıl dönümü dolasıyla araştırılmaya başlandı. Yılanların Öcü, Tırpan, Onuncu Köy gibi eserlerini bizlere kazandıran usta yazarın ölüm yıldönümünde hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyenler Fakir Baykurt kimdir, nereli, eserleri ve kitapları nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte Fakir Baykurt’un hayatı ve tüm merak edilenleri…

Giriş Tarihi: 11.10.2020 21:38 ABONE OL
Fakir Baykurt kimdir, nereli? Fakir Baykurt kitapları ve eserleri nelerdir?

Aramızdan ayrılışının 21.yılı olan 'un hayatı ölüm yıl dönümünde merak ediliyor. Yılanların Öcü, Tırpan gibi eserleri Türk edebiyatına kazandıran usta yazarın 1942 yılında ağır bir sıtma geçirdiği bu dönemin aynı zamanda şiir yazmaya başladığı dönem olduğu biliniyor. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarlarından Fakir Baykurt kimdir, nereli? Fakir Baykurt kitapları ve eserleri nelerdir?

FAKİR BAYKURT KİMDİR?

Fakir Baykurt (Asıl adı Tahir'dir) Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de doğdu. Edebiyata şiirle adım atan Fakir Baykurt, yazın hayatını toplumcu gerçekçi bir yaklaşımda yazdığı kısa öyküler ve köy notlarıyla sürdürdü.

Fakir Baykurt kimdir, nereli? Fakir Baykurt kitapları ve eserleri nelerdir?

FAKİR BAYKURT HAYATI

Asıl adı Tahir olan 1929 yılında Burdur'da doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber şu sözleri ile 1929 yılının haziran ortası olduğu varsayılmaktadır: "1929 doğumlu olduğum doğru. Ay, gün bilinmiyordu. Anamla konuştuk. Köyde orak mevsimi. Tarlada sancılanıp eve gelmiş. Haziran ortasıdır..." Tahir Baykurt'un annesinin adı Elif ve babasının adı Veli'dir. Doğduğunda ona savaşlarda vurulup geri dönmeyen amcasının adı olan Tahir adı verilir. Tahir 1936 yılında Akçaköy İlkokulu'na başlar ve iki yıl sonra babasını kaybeder. Babasının ölümünden sonra dayısı Osman Erdoğuş tarafından Balıkesir iline bağlı Burhaniye' ye götürülür ve orada dayısının yanında dokumacılık yapmaya başlar. II. Dünya Savaşı'nın başlaması ile dayısı askere alınır ve Tahir Akçaköy'e dönerek okula devam etme imkânı bulur. 1942 yılında ağır bir sıtma geçirir bu dönem aynı zamanda şiir yazmaya başladığı dönemdir.

Fakir Baykurt kimdir, nereli? Fakir Baykurt kitapları ve eserleri nelerdir?

FAKİR BAYKURT ESERLERİ

Romanları

Baykurt (Leiden)

Yılanların Öcü (1954)

Irazcanın Dirliği (1961)

Onuncu Köy (1961)

Amerikan Sargısı (1967)

Tırpan (1970)

Köygöçüren (1973)

Keklik (1975)

Kara Ahmet Destanı (1977]

Yayla (1977)

Yüksek Fırınlar (1983)

Koca Ren (1986)

Yarım Ekmek (1997)

Kaplumbağalar (1980)

ŞİİR

Bir Uzun Yol

Dostluğa Akan Şiirler

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Fakir Baykurt kimdir, nereli? Fakir Baykurt kitapları ve eserleri nelerdir?
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