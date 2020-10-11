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Gazilerden şehitler adına kütüphane...

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 11.10.2020 ABONE OL
Gazilerden şehitler adına kütüphane...
Gaziantepli gazilerin başlattığı kitap bağışı kampanyasında toplanan kitaplarla Hakkari ve Bitlis'teki 3 okula kütüphane kuruldu. 6 binden fazla kitap biriktirdiklerini söyleyen Türkiye Gaziler Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, "Şehit Abdüsselam Özatak ve şehit astsubay Ömer Kılıçoğlu adına Hakkari'de 2, Bitlis'in Mutki ilçesinde de bir okulda kütüphane kurduk. Şimdi de Batman'da 2 okula kütüphane kuracağız. Birine şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını vereceğiz." diye konuştu. Yeter, Şırnak'ta 17 okula daha kütüphane kuracaklarını açıkladı.
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Gazilerden şehitler adına kütüphane...
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