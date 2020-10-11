Genç kadın, gözyaşları içinde kaybolan köpeğini arıyor

Mavi'yi aramaya gittik, geldik. Ne sandalyemiz ne cipsimiz ne kolamız kaldı. Hepsini alıp götürmüşler. Bu kadar vicdansızlık olmaz." dedi.

Özer,"Ama normal insanların burada olduğunu düşünmüyorum ben. Mavi gitmedi, Mavi'yi kaçırdılar. Birine parayla satacaklar. Ben çok iğrenç olacak ama onlara sesleniyorum, köpeğimi onlardan satın alabilirim. Bana getirip versinler onların diliyle ben neyse parası vereceğim. Benim yavrumu bana geri getirsinler."