Google’dan Oğuz Atay'ın 86. yaş gününe özel doodle! Oğuz Atay kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli, eserleri nelerdir? İşte detaylar...

Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

DOODLE FİKRİ İLK NASIL DOĞDU?

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu.



Page ve Brin, Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri bu sayede doğmuş oldu.



2 yıl sonra 2000'de, Larry Page ve Sergey Brin o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılar bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı.



Başlangıçta Google doodle'lar, çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutlamak için hazırlanıyordu; şimdiyse, John James Audubon'un doğum gününden, Dondurmalı Sundae'nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.



Google Doodle'lara duyulan ilgi her geçen gün arttığından, doodle çizimleri yeni teknolojileri kucakladığından ve bu çizimlerde farklı sanatsal ortamlardan yararlanıldığından, doodle'lar artık özel bir çizim ekibi (ki biz onlara doodle tasarımcıları diyoruz) ve mühendisler tarafından oluşturulmaktadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google'ın ana sayfasını canlandırmak ve dünyanın dört bir yanındaki Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.

GOOGLE, BUNCA YILDIR KAÇ DOODLE YAPTI?

Google, dünya genelinde oluşturulan ana sayfaları için 1500'den fazla doodle oluşturdu.Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor!



Hangi doodle'ın oluşturulacağına ve hangi etkinliklerin doodle ile gösterileceğine kim karar veriyor?



Bir grup Google çalışanı, fikir paylaşımında bulunmak ve hangi etkinliğin Google doodle ile kutlanacağına karar vermek için düzenli olarak bir araya gelir.



Doodle fikirleri Google çalışanları ve Google kullanıcıları dahil pek çok kaynaktan alınır.



Doodle seçim süreci, Google'ın kişiliğini ve yeniliğe olan tutkusunu yansıtan ilginç etkinlikleri ve yıl dönümlerini kutlamayı hedefler.

DOODLE'LARI KİM TASARLIYOR?

Gördüğünüz her bir doodle'ın arkasında, çizerlerden (doodle tasarımcıları) ve mühendislerden oluşan bir ekip bulunuyor.

GOOGLE KULLANICILARI/İSTEYEN HERKES DOODLE İÇİN FİKİRLERİNİ NASIL GÖNDEREBİLİR?

Google kullanıcıları bir sonraki Google doodle için fikirlerini e-postayla proposals@google.com adresine iletebilirler.

GEÇMİŞTEKİ DOODLE'LARIN TÜMÜNÜ GÖREBİLECEĞİM BİR YER VAR MI?

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayınlanmış olan doodle'ların tümünü görmek için dilediğiniz zaman www.google.com/doodles adresini ziyaret edebilirsiniz. Les Paul gitar doodle'ının üzerine ezgi kaydedebilir, PAC-MAN oynayabilir veya Star Trek (Uzay Yolu) karakterlerinin nasıl ışınlandığını izleyebilirsiniz.