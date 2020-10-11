Hafriyat kamyonu uçurumdan yuvarlandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir mermer işletmesinde bir can kaybı yaşandı. Bölgede mermer sektöründe faaliyet gösteren Tekmar Mermer firmasında trafik kazası yaşandı. Hafriyat kamyonu sürücüsü 58 yaşındaki M.U, hafriyat dökümü sırasında kullandığı kamyonun uçurumdan yuvarlanması sonucu araçtan fırlayarak yere düştü. Şoför M.U'ya acil müdahale edilmedi. 58 yaşındaki adam oracıkta can vedi.

UÇURUMDAN YUVARLANARAK CAN VERDİ

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir mermer ocağında iş kazası yaşandı. Kazada M.U idaresindeki kamyon, hafriyat dökümü sırasında uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan kamyonu kullanan şoför araçtan fırladı. Kamyondan fırlayarak yere düşen şoföre müdahale edilmedi. Kullandığı kamyon, yuvarlanınca araçtan düşen 58 yaşındaki şoför M.U, olay yerinde hayatını kaybetti.

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