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nasıl yapılır? Masterchef ve malzemeleri

Tv8 ekranlarının lezzet yarışması Masterchef’te bugün yemeği damga vurdu. Karadeniz lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Sefa, Ebru ve Walison bu akşam Hamsi kuşu ile yarışırken en güzel yemeği hazırlayan yarışmacı elenmekten kurtulacak. Farklı ve lezzetli börek tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? Haberimizde, ve malzemelerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:46 ABONE OL
Hamsi kuşu nasıl yapılır? Masterchef Hamsi kuşu tarifi ve malzemeleri

Masterchef 2020 tüm hızıyla devam ederken Somer Şef'in tarifi merak edilmeye başlandı. Elenmemek için yarışan Sefa, Ebru ve Walison Karadeniz yöresine ait yemek için kolları sıvadı. En lezzetli yemeği yapan elenmekten kurtulacak. Karadeniz mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? !

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR? İŞTE HAMSİ KUŞU TARİFİ

Karadeniz lezzetleri arasında yer alan hamsi kuşu tarifi ve yapılışı şu şekilde;

Hamsi kuşu nasıl yapılır? Masterchef Hamsi kuşu tarifi ve malzemeleri

tarifi nasıl yapılır?

HAMSİ KUŞU TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım kg hamsi

Yarım ekmek

5 adet ceviz

2 diş sarımsak

10 dal dereotu

Tuz

Bulamak için:

1 su bardağı un

3 adet yumurta

Kızartmak için:

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Balığı ayıklayın. Kılçığını çıkarıp, yıkayın ve süzülmesi için süzgece koyun. Ekmek içi, ceviz, sarımsak, dereotu ve tuzu robottan geçirip, bir kaba alın. Bir adet balığın içine bu karışımdan 1 tatlı kaşığı koyun. Üzerine ikinci bir hamsi kapatın. Hamsi ve iç harç bitene kadar işleme devam edin.

Hamsi kuşu nasıl yapılır? Masterchef Hamsi kuşu tarifi ve malzemeleri

Hazırladığınız hamsi kuşlarını önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra sıcak olarak servis yapın.

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Hamsi kuşu nasıl yapılır? Masterchef Hamsi kuşu tarifi ve malzemeleri
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