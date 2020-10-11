Hamsi kuşu nasıl yapılır? Masterchef Hamsi kuşu tarifi ve malzemeleri

Masterchef 2020 tüm hızıyla devam ederken Somer Şef'in hamsi kuşu tarifi merak edilmeye başlandı. Elenmemek için yarışan Sefa, Ebru ve Walison Karadeniz yöresine ait yemek için kolları sıvadı. En lezzetli yemeği yapan elenmekten kurtulacak. Karadeniz mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Hamsi kuşu tarifi!
Karadeniz lezzetleri arasında yer alan hamsi kuşu tarifi ve yapılışı şu şekilde;
Hamsi kuşu tarifi nasıl yapılır?
Yarım kg hamsi
Yarım ekmek
5 adet ceviz
2 diş sarımsak
10 dal dereotu
Tuz
Bulamak için:
1 su bardağı un
3 adet yumurta
Kızartmak için:
Sıvıyağ
Balığı ayıklayın. Kılçığını çıkarıp, yıkayın ve süzülmesi için süzgece koyun. Ekmek içi, ceviz, sarımsak, dereotu ve tuzu robottan geçirip, bir kaba alın. Bir adet balığın içine bu karışımdan 1 tatlı kaşığı koyun. Üzerine ikinci bir hamsi kapatın. Hamsi ve iç harç bitene kadar işleme devam edin.
Hazırladığınız hamsi kuşlarını önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra sıcak olarak servis yapın.