Hamsi kuşu nasıl yapılır? Masterchef Hamsi kuşu tarifi ve malzemeleri

Masterchef 2020 tüm hızıyla devam ederken Somer Şef'in hamsi kuşu tarifi merak edilmeye başlandı. Elenmemek için yarışan Sefa, Ebru ve Walison Karadeniz yöresine ait yemek için kolları sıvadı. En lezzetli yemeği yapan elenmekten kurtulacak. Karadeniz mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Hamsi kuşu tarifi!

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR? İŞTE HAMSİ KUŞU TARİFİ

Karadeniz lezzetleri arasında yer alan hamsi kuşu tarifi ve yapılışı şu şekilde;