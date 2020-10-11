Hatay alev alev

Hatay'ın Belen ilçesinde cuma günü çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken şiddetli rüzgâr nedeniyle havadan müdahale zorlaşıyor. Belen ve İskenderun'da alevler kısmen kontrol altına alınırken Arsuz'un Karahüseyinli mahallesinde yangın devam ediyor. Toplam 400 hektarlık bir alana yayılan ve halen devam eden yangın nedeniyle Belen-İskenderun karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.Orman İşletme Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen ekiplerin söndürmek için büyük çaba harcadığı yangın nedeniyle Belen ilçesinde Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerleri kullanılamaz hale geldi, ormanlık alanda bulunan hayvanlar telef oldu. Yangında 7 apartman dairesi, 11 müstakil ev, 14 işyeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo ve 35 arı kovanı yandı. 70'in üzerinde vatandaş çıkan dumandan etkilendi. AFAD Hatay'daki yangına 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter ve 70 arazözle müdahale edildiğini, 542 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Yanan bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmalarını helikopterden inceleyen Pakdemirli, Arsuz'da yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili çok ciddi kasıt şüphelerinin olduğunu ve 4 kişinin gözaltına alındığını bildiren Pakdemirli, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü kaydetti. Pakdemirli, 400 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Hastanelerde tedavi gören kalmadı. Yangın tamamen kontrol altında" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hatay halkına geçmiş olsun dileğini iletti. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Geçmiş olsun Hatay! Devletimiz tüm imkânlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da bölgedeki çalışmaları yerinde inceliyor. Yangında evi veya iş yeri zarar gören, dumanlardan etkilenen vatandaşlar ise yaşadıklarını anlattı. Belen'deki bir gıda deposunda çalıştığı sırada yangına yakalanan Dilek Naz, çevreden duyduğu çığlıklar üzerine dışarıya çıktığını söyledi. Naz, can havliyle otomobilini yangından kurtardığını belirterek, "Korkunçtu. Kısa süre sonra itfaiye geldi ama rüzgârın da etkisiyle yangın inanılmaz hızlı yayıldı" dedi. Evi yanan Okan Türkmenoğlu da bir anda çevrelerini alevlerin sardığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Çok kısa sürede tüm ağaçlık alan alev aldı. O ısıyla beraber ilk başta doğalgazın kombisi, ardından evin tamamı yandı. Evimin yanışını seyrettim." Öte yandan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Tedbiren bazı yerleşim yerleri boşaltıldı.YANGININ terörle bağlantılı olduğuna dair orman teşkilatı, kaygı ve şüphelerini bakanlığa bildirdi. Konuyla alakalı Hatay Valiliği de çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotajla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır" denildi.KAHRAMANMARAŞ'IN Andırın ilçesine bağlı Kuzgun mevkisi kırsalında dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Yaklaşık 350 dekar ormanlık alana zarar veren yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu gece yarısı kontrol altına alındı. Sırrıberk ARSLAN / SABAH