İki yük treni çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

Ankara'da iki yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 makinist öldü, 2 makinist yaralandı. Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Kalecik ilçesinde Kalecik Tren İstasyonu yakınında meydana geldi. Kayseri'den Çankırı'ya giden boş yük treni ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine 112 Hızır Acil ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada makinistler Hanifi Adem Yüksek ile Ömer Baltat, hayatını kaybetti. Diğer makinistler Mehmet Karaağaç ile Murat Özyılmaz ise yaralandı. Yaralı makinistler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen makinistlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Trenlerde 4 makinistten başka kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazada iki trenin lokomotifleri ile toplam 6 vagon raydan çıkarak devrildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde çalışma başlattı. Vinçler yardımıyla devrilen vagon ve lokomotifleri raylara oturtma çalışmaları devam ederken, kazaya karışan trenlerin hasar görmeyen vagonları ise istasyona çekildi.