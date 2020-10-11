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'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!

Kadıköy'de lüks araçlara dadanan hırsızlık çetesi, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen çete, 2 Ocak - 15 Ağustos tarihleri arasında 16 araçtan aksesuar çaldı. Emniyet güçlerinin elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların, araçların camlarını yumruk atarak patlattığı ve sonrasında araç içindeki pahalı aksesuarları çaldığı görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 14:57 Son Güncelleme: 11.10.2020 15:09 ABONE OL
İstanbul'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!

Kadıköy'de 8 ay içinde 16 lüks aracın içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran ve klima takımı gibi otomobil aksesuarlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların araçlarda yaptıkları hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!

Kadıköy'de 2 Ocak ile 15 Ağustos tarihleri arasında lüks araçların içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran, klima takımı, sunroof gibi oto aksesuarlarının çalınması sonucu meydana gelen 16 ayrı hırsızlık olayının failleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

İstanbul'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri elde edilen güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bahse konu olayları Süleyman Ç., Eren Y. ve Durmuş T. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti.

İstanbul'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!

2 ŞÜPHELİ BAŞKA SUÇTAN DAHA ÖNCEDEN TUTUKLANDI

Durmuş T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, "Otodan hırsızlık suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!

Süleyman Ç. ve Eren Y. isimli şüphelilerin ise daha önceden işledikleri farklı suçlardan yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İstanbul'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli bir şahsın lüks bir otomobilin yanına gelerek cama yumruk attığı, camın kırılmasının ardından da aracın içerisinden oto aksesuarını çaldığı görüldü.

İstanbul'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!

Şüphelilerin direksiyon çalarak olay yerinden koşa koşa uzaklaştığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da lüks araçlardan direksiyon ve sunroof çalan hırsızlar kamerada | Video

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İstanbul'da lüks araçlardan aksesuar çalan çete çökertildi!
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